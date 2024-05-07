61% жителей России уверены, что создание семьи является ключевым фактором для самореализации

При этом те, кто еще не реализовался в жизни, ставят на карьеру

Самореализация, ощущение себя «на своём месте», личное счастье – важные аспекты жизни каждого человека. В России, как и во всём мире, люди стремятся достичь этих целей, чтобы чувствовать себя полноценными и удовлетворёнными. Однако представления об этих понятиях у всех разные. Аналитики медиахолдинга Rambler&Co спросили у интернет-пользователей, реализовались ли они в жизни и чего им для этого не хватает.

Более половины опрошенных россиян (51%) считают, что реализовались в жизни и находятся на «своих местах». 42% не чувствуют этого, а 7% рассказали, что сейчас на пути неких больших перемен.

Респонденты назвали сферы жизни, которые наиболее важны для ощущения счастья и самореализации. Семья заняла лидирующую позицию с 61%. Карьера оказалась второй по значимости (24%), хобби и спорт получили 5% и 2% соответственно. 8% затруднились назвать конкретную сферу.

При этом те россияне, которые пока не нашли своего места в жизни, считают, что для этого им не хватает успехов в карьере (36%), а 26% – в семье. Хотели бы реализоваться в рамках хобби 9%, в спорте – 5% респондентов. Почти четверть (24%) не знают, чего им не хватает и в каком направлении двигаться.

Участникам опроса предположили поразмышлять, что изменится в их жизни в течение следующих пяти лет. 38% заявили, что так далеко не заглядывают. 26% рассчитывают остаться на том же месте. При этом почти каждый пятый (19%) рассчитывает на незначительные, но важные изменения в ближайшем будущем, а 17% ждут кардинальных перемен в карьере и личной жизни.

Респонденты поделились мнением, с чем они связывают самореализацию и счастье в жизни. Почти для трети (31%) – это чувство, что любим или нужен кому-то. Для 29% – ощущение комфорта и безопасности в повседневной жизни, для 24% – реализация всех амбиций. 16% уверены, что в процессе самореализации необходимо приносить заметную пользу обществу.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 25 апреля по 3 мая 2024 года, охват составил 16 539 интернет-пользователей, среди которых 56% мужчин и 44% женщин.