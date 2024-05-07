Стало известно, на какую картину засмотрелся Путин по пути на инаугурацию

По пути на инаугурацию президент России Владимир Путин рассматривал картину «Музыкальный натюрморт» студентки Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки Дарьи Веселовой. Как сообщает РИА Новости, в пресс-службе учебного учреждения рассказали, что произведение находится в коридорах Кремля с 2016 года как часть выставки работ учеников академии.

Веселова написала картину маслом в 2014 году, когда была на третьем курсе. Ее экспонируют в составе выставки работ ректора и студентов Академии акварели.

«Эта экспозиция (находится – прим. ред.) с 2016 года в коридорах Кремля. Так вот она там загостилась», — рассказал собеседник агентства, отметив, что изначально она планировалась как временная.

Сама художница уже давно закончила обучение в академии и теперь преподает в мастерской витража и художественной обработки стекла.