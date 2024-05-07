В пресс-службе патриарха рассказали о подаренной Путину иконе
Президент России Владимир Путин получил в подарок от патриарха Кирилла Владимирскую икону Божией Матери XVII века. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу патриарха.
Подарок был сделан по случаю инаугурации Путина, состоявшейся 7 мая. После произнесения текста присяги Путин официально вступил в должность президента на шестилетний срок. Он произнес речь, а затем посетил молебен в Благовещенском соборе Кремля. Молебен совершил патриарх Кирилл.
После молебна патриарх отметил, что множество россиян видят в Путине не только успешного политика, но и умного, доброго и сердечного человека.
«Помогай вам Бог и дальше нести то служение, которое сам Бог на вас возложил, - с любовью к Отечеству, с дерзновением, потому что иногда требуется такое дерзновение, когда через многое следует переступить, может быть, иногда через то, через что в обычной жизни как бы и переступить невозможно», - сказал патриарх.
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