В пресс-службе патриарха рассказали о подаренной Путину иконе

Президент России Владимир Путин получил в подарок от патриарха Кирилла Владимирскую икону Божией Матери XVII века. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу патриарха.

Подарок был сделан по случаю инаугурации Путина, состоявшейся 7 мая. После произнесения текста присяги Путин официально вступил в должность президента на шестилетний срок. Он произнес речь, а затем посетил молебен в Благовещенском соборе Кремля. Молебен совершил патриарх Кирилл.

После молебна патриарх отметил, что множество россиян видят в Путине не только успешного политика, но и умного, доброго и сердечного человека.