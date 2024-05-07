Прокуратура проверит одного из основателей «Короля и шута» на экстремизм

Одного из основателей «Короля и шута» Александра Балунова проверят на экстремизм. Как сообщает Telegram-канал Mash, причиной стали публикации артиста в социальных сетях, в которых он нелицеприятно высказывается о россиянах.

Балунов сейчас живет в Калифорнии. Внимание на его публикации обратили общественники из движения «Волонтерская рота боевого братства». Они написали заявление в Генеральную прокуратуру, которую попросили проверить посты — по мнению активистов, за последние годы жизни в США музыкант забыл о нормах приличия и перешел рамки. При этом Балунов продолжает зарабатывать в России — здесь участник «Короля и шута» продает свои книги.

Как отмечает канал, прокуратура оценит не только посты в социальных сетях, но и продаваемые Балуновым произведения.

Напомним, что Балунов родился в Санкт-Петербурге. В 1988 году вместе с Михаилом Горшеневым и Александром Щиголевым он основал группу под названием «Контора». Позже к постоянному составу присоединился Андрей «Князь» Князев, и группа стала называться «Король и Шут». Балунов покинул коллектив в 2006 году, после чего уехал жить в США.