В Красноярске появились ложные приглашения на «Бессмертный полк»

Власти Красноярского края предупредили о появлении ложных сообщений о проведении акции «Бессмертный полк» в очном формате. Об этом говорится в официальном Telegram-канале правительства региона.

«В соцсетях появились ложные сообщения о проведении «Бессмертного полка» в очном формате. Напоминаем, что в этом году было принято решение провести акцию в онлайн-формате», - отмечается в сообщении, которое проиллюстрировано фото с пригласительным билетом.

© Телеграм-канал Красноярский край официально

Организаторы отказались от очного проведения «Бессмертного полка» в России в этом году из соображений безопасности.

При этом сопредседатель центрального штаба Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» депутат Госдумы Елена Цунаева отмечала, что портреты героев ВОВ предложено разместить на общественном, личном, служебном и речном транспорте, а также на уличных медиаэкранах и учебных заведениях.