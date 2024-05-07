Матвиенко предложила ввести в России новый выходной день

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России стоит рассмотреть вопрос о введении нового выходного. По ее словам, речь идет о дне инаугурации президента, передает ТАСС.

Спикер Совфеда выступила в эфире Первого канала по окончании церемонии инаугурации президента России Владимира Путина.

Матвиенко отметила, что «раз в шесть лет можно себе это позволить - наверное, сделать этот день таким по-настоящему праздничным». Стоит подумать о том, чтобы передвинуть «какие-то из длинных каникул» и высвободить один день, подчеркнула председатель СФ.

Она не исключила, что в будущем сенаторы выйдут с такой инициативой.

Напомним, что во вторник, 7 мая, в Большом Кремлевском дворце состоялась церемония инаугурации президента России Владимира Путина. Для него это пятая по счету инаугурация. После нее для президента начнется новый шестилетний срок. Он будет занимать свой пост до 2030 года.