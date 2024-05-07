Патриарх Кирилл пожелал Путину править до конца века

Патриарх Кирилл пожелал президенту России Владимиру Путину долгих лет службы после молебна в Благовещенском соборе.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Дай бог, чтоб конец века означал окончание вашего пребывания во власти», — сказал он.

Патриарх также отметил, что у Путина есть все, чтобы долго и успешно служить родине.

По окончании молебна он вручил главе государства старинный образ и букет цветов.

Во вторник, 7 мая, Путин официально вступил в должность президента России на шестилетний срок. Сразу после инаугурации правительство России ушло в отставку. Формиро