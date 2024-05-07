$91.31-0.3898.47-0.09
Войти в почту

Стивен Сигал приехал в Кремль на инаугурацию Путина

Американский актер и режиссер, специальный представитель МИД РФ по вопросам российско-американских гуманитарных связей и общего культурного наследия Стивен Сигал прибыл в качестве гостя на церемонию инаугурации президента России Владимира Путина в Кремль. Об этом сообщает РИА Новости.

Сигал также приезжал на церемонию инаугурации главы государства в России в 2018 году.

В прошлом году Сигал рассказал на пресс-конференции в Самаре о работе над документальным фильмом про события в зоне специальной военной операции (СВО).

Инаугурация президента РФ состоится 7 мая в 12:00 по московскому времени. Выборы главы государства проходили с 15 по 17 марта. По данным Центризбиркома после обработки 100% протоколов Путин набрал 87,28% голосов. На выборах зафиксировали рекордную в новейшей истории России явку — 77,44%.

Общество
Видео
Стивен Сигал
Владимир Путин
ЦИК России
МИД России
Самара
3
Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости