Посольство РФ помогло российской семье эвакуироваться из Гаити

Посольство России в Венесуэле (по совместительству в Республике Гаити и Доминиканской Республике) оказало российской семье содействие в эвакуации из Гаити.

"По состоянию на 2 мая в посольство обратилась одна семья россиян с просьбой о содействии в эвакуации. Оказали всю необходимую помощь. В настоящее время они находятся за пределами Гаити", - сообщили ТАСС в диппредставительстве.

Ситуация в сфере безопасности и гуманитарная обстановка в Гаити ухудшились после убийства президента Жовенеля Моиза в 2021 году и землетрясения. 1 марта этого года было подписано соглашение о направлении миротворческого контингента Кении в составе 1 тыс. полицейских на территорию Гаити для борьбы с преступностью. Впоследствии стало известно о планах преступных группировок сместить правительство Гаити во главе с премьером Ариэлем Анри. 11 марта Анри объявил о решении уйти отставку.