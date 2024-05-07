Пасынок главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского Иван возглавил автопробег в Сиднее, приуроченный ко Дню Победы. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Ивана Сырского, он принял участие в автопробеге в память о воевавшем на фронтах Великой Отечественной войны прадедушке и из уважения к президенту России.

«Из уважения к Владимиру Владимировичу и из-за моего... прадеда, который воевал и прошел Великую Отечественную войну», - рассказал пасынок главкома ВСУ, живущий в Австралии после развода родителей.

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Российский активист в Австралии Семён Бойков в свою очередь отметил, что участники автопробега столкнулись с препятствованием мероприятию со стороны австралийской полиции и даже были оштрафованы за размещение российского флага.

Ранее приемный сын главкома Вооруженных сил Украины Антон Сырский рассказал, что генерал-полковник бросил свою жену и детей, вычеркнув из жизни свои российские корни для службы на Украине. Он отметил, что генерал оправдывал свое решение карьерными возможностями в ВСУ.