Президент России Владимир Путин принял присягу на пятый срок во время официальной церемонии инаугурации в Большом Кремлевском дворце в Москве во вторник, 7 мая.

Выборы президента России прошли с 15 по 17 марта. По информации ЦИК РФ, за Путина проголосовали 76 277 708 граждан, что составило 87,28 процента избирателей. Всего на выборах явка составила 77,49 процента с учетом досрочного и трехдневного периода голосования.