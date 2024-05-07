Первые гости прибывают на церемонию инаугурации Путина

Первые гости уже начали прибывать на церемонию инаугурации президента России Владимира Путина. На церемонии в обязательном порядке присутствуют члены российского кабмина, депутаты Государственной думы и сенаторы Совета Федерации, руководители администрации президента, судьи Конституционного суда и другие представители власти. Также гостям церемонии станут некоторые звезды спорта и шоу-бизнеса. RT на русском

На церемонию прибыли и участники специальной военной операции, а также их родственники, в том числе и матери бойцов. В ближайшее время в зал прибудут и приглашенные представители дипмиссий, для которых будет выделено отдельное место. ТК «Звезда»