Бросивший в сугроб младенца блогер подал многомиллионный иск к коллеге

Российский блогер Сергей Косенко, ранее попавший в скандал из-за видео, на котором он бросает младенца в сугроб, подал многомиллионный иск к коучу Инне Тлиашиновой. Об этом сообщает Shot в Telegram.

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Косенко потребовал от продюсерского центра Тлиашиновой 54 миллиона рублей.

Блогер неоднократно заявлял, что Тлиашинова обманула его. По версии Косенко, он оказал коллеге услуги по продвижению ее социальных сетей, за что попросил оплату в 100 миллионов рублей. Он утверждает, что Тлиашинова выплатила лишь часть гонорара и задолжала ему 70 миллионов рублей.

Сама же коуч уверяет, что Косенко обманул ее. По ее словам, он провел для нее гив — розыгрыш, гарантирующий блогеру приток новой аудитории — после чего перестал выходить на связь.

В январе стало известно, что Косенко должен Федеральной налоговой службе четыре миллиона рублей. Сообщалось, что в России у блогера есть две компании: «Продюсерский центр Сергея Косенко» и «Айти приложение».

Ранее в том же месяце Косенко опубликовал в своем Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) ролик, на котором он высоко подбрасывает своего маленького сына Лео. Младенец в результате броска упал в сугроб. Ролик вызвал волну общественного возмущения. В частности, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить в отношении Косенко уголовное дело. Блогер же на фоне массовой критики заявил, что в ролике присутствует не его ребенок, а кукла.