Умерла экс-глава департамента образования Москвы Любовь Кезина

Бывшая глава столичного департамента образования Москвы Любовь Кезина ушла из жизни в возрасте 85 лет, сообщается на сайте Российской академии образования. Причина смерти не уточняется, Кезина скончалась 6 мая.

Кезина возглавляла и курировала столичное образование в общей сложности более 20 лет, пишет РБК. Она была в числе создателей Московского городского педагогического университета, который должен был решить проблему дефицита педагогических кадров в столице.

Любовь Кезина — академик Российской академии образования, кандидат психологических наук, возглавляла реабилитационный центр для инвалидов «Преодоление». Она также имела ряд регалий, в том числе Заслуженный учитель России, награждена Орденами «Знак Почета», «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени.