СМИ: в России резко вырастет количество «штрафных» камер

В России резко увеличится количество "штрафных" камер, фиксирующих нарушения правил поведения в городской среде. Об этом со ссылкой на участников рынка видеонаблюдения сообщает газета "Известия".

Согласно подсчетам разработчика ИИ-систем Softlogic, количество контрактов государственных и муниципальных учреждений на поставку систем умного видеонаблюдения в 2023 году выросло по сравнению с 2022 годом в 2,5 раза. Кроме того, объем контрактов на подобные поставки в прошлом году вырос почти в шесть раз и составил 1,5 миллиарда рублей.

"По итогам 2023 года объем заказов в этом сегменте в денежном эквиваленте увеличился более чем в два раза, и мы ожидаем дальнейшего роста", – заявил директор департамента по национальным проектам "Мегафона" Александр Калошин.

Он связал повышенный спрос с тем, что видеокамеры с использованием ИИ повышают скорость обработки данных, удобны и просты в обслуживании.

Эксперты также отмечают, что камеры, фиксирующие нарушения со стороны граждан и подрядных организаций в сфере ЖКХ являются эффективным источником наполнения бюджетов для городских властей. Кроме того, за счет видеофиксации повышается качество жизни и безопасность городской среды.

На данный момент Россия находится на третьем месте в мире по количеству камер видеонаблюдения после Китая и США. Большинство умных камер в РФ используется для фиксации нарушений ПДД, подчеркивают эксперты.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что начиная с 2015 года в столице в 13 раз уменьшилось количество краж и угонов автомобилей – с 8 739 до 676 случаев в год. Это произошло за счет специального программного обеспечения "Паутина". Речь идет о системе для розыска автомобилей с помощью камер фотовидеофиксации, разработанной при поддержке правительства Москвы. Сегодня к ней подключены все регионы страны за исключением новых территорий.

До этого стало известно, что дорожные камеры выявили в Москве свыше 102 тысяч автомобилей, которые превышали скорость 100 и более раз. По данным столичного Дептранса, сейчас к этому виду нарушений относится 51% от всех случаев фиксации камерами.