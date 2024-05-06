44% россиян проводят досуг вместе с семьёй

Согласно опросу, более трети опрошенных хотели бы иметь виртуального помощника по поиску интересных событий и мероприятий

Аналитики медиахолдинга Rambler&Co спросили у интернет-пользователей, как они проводят свой досуг и ориентируются в большом количестве предложений. Оказалось, что большинство (83%) проводят свободное время, просто отдыхая или планируя развлечения, а также встречаясь с друзьями и посещая различные мероприятия. Но 17% признались, что не знают, что делать, и им часто требуется помощь в этом вопросе.

Для того чтобы быть в курсе событий и строить планы, более половины (53%) опрошенных россиян читают анонсы, дайджесты в онлайн-медиа и на сервисах по продаже билетов. Ещё 27% узнают об интересных мероприятиях от друзей. Каждый пятый (20%) подписан на тематические каналы в социальных сетях и мессенджерах.

Если у респондентов возникают сиюминутные трудности с выбором занятий на досуг, чаще всего (55%) они также обращаются к интернету. 29% просто выходят в город без конкретного плана, 14% быстро ищут идеи в социальных сетях и мессенджерах. Только 2% просят совет у друзей, коллег или членов семьи.

У большинства участников опроса (71%) получается найти себе новое событие или мероприятие для досуга. 14% часто теряют интерес во время поиска и остаются дома или выбирают уже известный вариант. 11% тратят на это пару часов, и только 4% утверждают, что поиск и планирование занимают больше времени, чем сам досуг.

Чаще всего участники опроса проводят свободное время за любимым хобби или накопившимися делами (19%), просто отдыхают, ничего не делая (17%) и встречаются с людьми (15%). Каждый десятый (10%) занимается спортом, 9% ходят в кафе и рестораны. 8% посещают культурные мероприятия, столько же (8%) – клубы и бары. 6% пробуют новые виды деятельности, 5% посвящают время образованию, а 3% заранее планируют некую большую активность – путешествия или экстрим-отдых.

Большинство участников опроса (44%) предпочитают разделять досуг с семьей. 31% – с друзьями и коллегами, 16% – с самими собой, 6% – с партнёрами. Лишь 3% респондентов знакомятся с новыми людьми прямо в месте проведения мероприятия.

Почти две трети (63%) участников опроса считают, что могут справиться с поиском событий без виртуального помощника. Однако более трети россиян (37%) в нём нуждаются. Из них – 22% важно, чтобы сервис умел подбирать мероприятия конкретно под их интересы, 9% интегрировали бы его в уже знакомые приложения, 6% уверены, что сэкономят таким образом время.

Наиболее удобным местом для виртуального досугового помощника респонденты назвали карту города (41%). 22% предпочли бы использовать его в устройствах умного дома – таких, как телевизор или колонка, 21% – в приложениях с афишей мероприятий и 16% – в банковском приложении.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 19 по 26 апреля 2024 года, охват составил 17 781 интернет-пользователь, среди которых 56% мужчин и 44% женщин.