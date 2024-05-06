Путин: Россия достойно преодолела вызовы пандемии коронавируса

Правительство действовало сбалансированно и своевременно при преодолении вызовов пандемии коронавируса. Об этом заявил 6 мая президент Владимир Путин на встрече с кабинетом министров, который сложит полномочия 7 мая, сообщается в соцсетях Кремля.

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Глава государства напомнил, что работа действующего состава кабмина началась во время пандемии коронавируса.

«Должен отметить, что мы вместе с вами прошли это испытание тогда достойно», — подчеркнул он.

По словам президента, вопросов в этот период было действительно много, в том числе они касались поддержки предприятий, целых секторов экономики. При этом Путин отметил, что действия кабмина для решения этих проблем «были сбалансированными и своевременными».

Как писала «Парламентская газета», Минздрав в конце января этого года отменил обязательную вакцинацию от коронавируса. Теперь она предусмотрена только для уязвимых категорий граждан. Изменения внесены в календарь профилактических прививок и прививок по эпидемическим показаниям.