Депутат Госдумы предложил добавить на «Госуслуги» раздел для знакомств

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов обратился в Минцифры с предложением добавить на портал «Гоуслуги» раздел для знакомств.

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По мнению чиновника, это позволит гражданам России просто и безопасно найти себе пару через интернет — особенно это стало актуально после ухода из страны топовых иностранных сервисов.

Логичной мерой было бы выделение отдельного раздела на портале «Госуслуги», где люди могли бы безопасно и удобно искать себе пару, заводить знакомство и искать любимого спутника жизни.

Милонов также обратил внимание, что сейчас приложения не позволяют найти надёжную пару для долгосрочных отношений.

Отрасль полнится всевозможными приложениями и сервисами, предлагающими помощь не в поисках надёжного спутника жизни и потенциального супруга, а в удовлетворении низменных сексуальных потребностей и нахождении полового партнёра на одну-две ночи.

Ранее на «Госуслуги» предлагали добавить чат-бота для консультации граждан.