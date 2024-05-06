Пассажиров самолета Nordwind доставят в Оренбург резервным бортом

Пассажиров самолета Москва — Оренбург, вернувшегося в Шереметьево из-за неисправности, доставят на место резервным бортом, сообщили NEWS.ru в пресс-службе авиакомпании Nordwind. Как сообщается, самолет должен вылететь в Оренбург в 16:30 мск.

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В связи с возвратом воздушного судна авиакомпания планирует перевозку пассажиров на резервном ВС с временем вылета в 16:30 мск. Пассажиры рейса доставлены в терминал аэропорта, им будут предоставлены услуги согласно ФАП-82, — уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что после вылета рейса N4 77 Москва (Шереметьево) — Оренбург было принято решение о возврате в аэропорт Шереметьево по причине подозрения на техническую неисправность. На борту находилось 160 пассажиров и семь членов экипажа. Воздушное судно произвело посадку в аэропорту Шереметьево в 15:05 по московскому времени.

Уточнялось, что причиной подачи аварийного сигнала стала разгерметизация кабины пилотов. Согласно расписанию полетов на сайте компании Nordwind, воздушное судно вылетело из Шереметьево в 13:30 и должно было прибыть в Оренбург в 17:45. До подачи аварийного сигнала самолет на время исчезал с радаров.