В Госдуме предложили провести "шашлычную амнистию"

Согласно социологическим опросам, более 60% граждан России в майские праздники планируют готовить шашлык. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил не штрафовать людей за приготовление пищи на закрытых переносных мангалах. С такой инициативой депутат обратился к главе МЧС Александру Куренкову, сообщили в пресс-службе его фракции "Новые люди".

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Как пояснил парламентарий, шашлычники не представляют опасности при использовании таких мангалов на дачных участках. В рамках "шашлычной амнистии" ранее открытые административные дела предлагается закрыть, а уже уплаченные штрафы - возместить.

Статья 20.4. КоАП РФ предполагает штрафы до 15 тысяч рублей за приготовление шашлыка при использовании открытого огня и разведении костров в специальных несгораемых емкостях (например, мангалах, жаровнях), если мангалы или жаровни расположены от дома на расстоянии менее пяти метров. При этом под открытым огнем понимается применение мангалов вне зависимости от того, закрытые они или открытые.

"Однако в настоящее время среди граждан распространены переносные закрытые мангалы, которые являются более безопасными. Использование таких мангалов исключает возможность попадания огня на легковоспламеняющиеся предметы", - заявил Даванков в обращении.

Он предложил рассмотреть вопрос об отмене штрафов за приготовление пищи с использованием закрытых переносных мангалов на садовых или огородных земельных участках граждан. Такое решение, по его словам, позволит гражданам провести время с семьей без опасений о возможных штрафах. Для реализации указанной инициативы, пояснил депутат, необходимо внести изменения в постановление правительства РФ от 16.09.2020 N 1479, исключающие возможность привлечения граждан к ответственности за использование закрытых переносных мангалов, соответствующих требованиям противопожарной безопасности.

"Кроме этого, также считаю необходимым объявить амнистию и освободить от наказания граждан России, осужденных к административной ответственности за правонарушения, предусмотренные частями 1 и 2 статьи 20.4 КоАП РФ, если такие правонарушения были связаны с приготовлением пищи в закрытых мангалах, а также возместить ранее уплаченные штрафы по аналогичным делам", - добавил он.

В случае поддержки указанной инициативы он просит Куренкова дать поручение департаментам МЧС РФ проработать их с профильными федеральными органами исполнительной власти и внести изменения, а также внести соответствующее постановление об амнистии в Госдуму.