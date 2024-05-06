В городах России на телебашнях включат праздничную подсветку 9 мая

Праздничный сценарий архитектурной подсветки включат на телебашнях Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС) в честь Дня Победы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе сети.

"9 мая РТРС включит на телебашнях тематическую архитектурно-художественную подсветку в честь 79-й годовщины Великой Победы. Останкинская телебашня покажет на медиафасаде ролик в поддержку всероссийской акции "Бессмертный полк". Вечный огонь в память о погибших героях вспыхнет на световом панно Брянска, Воронежа, Саратова. "Никто не забыт, ничто не забыто" высветится на телебашнях в Благовещенске, Костроме, Симферополе, Челябинске, Ярославле", - значится в сообщении.

Также будет включена подсветка на объектах РТРС в Биробиджане, Братске, Грозном, Кызыле, Майкопе, Назрани, Нальчике, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Пензе, Ростове-на-Дону, Саранске, Сочи, Тамбове, Твери, Улан-Удэ, Черкесске, Якутске и других городах.