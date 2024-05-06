Россиянам рассказали о правилах безопасности на водоемах

Чтобы безопасно проводить время на различных водоемах, нужно соблюдать определенные правила безопасности, например, отказаться от употребления алкоголя, пишет «МК в Ленобласти» со ссылкой на сообщение государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) Киришского района. По словам специалистов, с наступлением жаркой погоды многие захотят отдыхать на речках, озерах и других водоемах.

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Сотрудники ГИМС объяснили, что нельзя распивать спиртные напитки и оставлять детей без присмотра у воды. Также, при желании порыбачить с берега не следует останавливаться на неровном и рыхлом месте, поскольку может случиться обвал или засасывание в илисто-глинистую почву, и на отвесном берегу, так как он может рухнуть.

Лодка для плавания должна быть исправна и без щелей в днище, а пассажиры на ней должны носить спасательные жилеты. Не рекомендуется перегружать лодку, ходить по ней и раскачивать ее во время движения.

Кроме того, опасно находиться в воде температурой ниже +15 °С, поскольку холодная вода может привести не только к переохлаждению, но и холодовому шоку, которые вызывает задержку дыхания, последующую гипервентиляцию легких и дезориентацию в пространстве. Такое состояние длится не дольше трех минут, но может привести к летальному исходу.

Ранее эксперт по безопасности Сергей Гринин рассказал, что при сильном ветре не рекомендуется находиться рядом с шаткими конструкциями. По его словам, не стоит находиться около деревьев и рекламных щитов.