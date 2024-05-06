Названа причина смерти актера из "Мосгаза" и музыканта "Крематория" Бухарова

5 мая ушел из жизни Вячеслав Бухаров, советский и российский актер театра, кино и сериалов, музыкант.

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Причиной смерти артиста стал рак. Об этом в соцсети сообщили коллеги Бухарова по группе.

"Мы благодарим всех, кто помогал нам продлить его дни, но рак лимфы оказался беспощадным и быстротечным", - сказано в аккаунте группы "Крематорий", в которой долгие годы работал Вячеслав.

Вячеслав Бухаров родился в 1961-м в Воронеже, там же окончил Институт искусств, его театральное отделение. Работал в Театре Балтийского флота и Русском драматическом театре Риги, переехав в Москву - в "Сатириконе".

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Снимался с первой половины 1990-х - "Классик", фильмы линеек "Ёлки" и "Мама, не горюй!", "Мосгаз", "Морской патруль", "Уйти, чтобы вернуться".

В состав "Крематория", где играл на скрипке, входил в 1994-2007 годах.