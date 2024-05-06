«Лежали семьями»: пожарный рассказал о деталях спасательной операции в «Крокусе»

Системы пожаротушения в «Крокус Сити Холле» отработали штатно, но они не были рассчитаны на атаку террористов, также возникли проблемы с эвакуацией, так как люди боялись выходить в холл и забаррикадировалась на лестницах. Об этом рассказал специалист отдела пожаротушения АО «Крокус» Денис Пытляк, чьи слова приводит РБК.

22 марта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холле» был совершен теракт. Террористы расстреляли людей перед концертом группы «Пикник» и устроили пожар в здании. Жертвами стали более 140 человек, ранения и различные травмы получили более 550 человек. Четверо исполнителей теракта были арестованы. Также суд арестовал их предполагаемых сообщников.

По словам специалиста отдела пожаротушения АО «Крокус» Дениса Пытляка, в концертном зале была собственная частная пожарная охрана. Специалисты дежурили и в момент теракта.

«Обычно мы выставляемся за час, отслеживаем запуск посетителей, проверяем входные группы, ставим на дежурство цистерну. В расчете у нас всегда находится машина и четыре человека. Это происходит перед каждым мероприятием», - рассказал Пытляк.

В тот вечер после обхода сотрудники увидели, что люди массово покидают здание, на тот момент мало кто знал про стрельбу, но очевидцы рассказали пожарным, что слышали хлопки.

«Террористы что-то бросали, не коктейль Молотова, а какие-то зажигательные смеси, вспышки которых сопровождались хлопками», - пояснил он.

В итоге диспетчер запросила подмогу и сам Пытляк, уже закончивший к тому моменту работу, вернулся к зданию «Крокус Сити Холла». Он подъехал к комплексу около 20:15, а террористы, по данным СК России, покинули здание в 20:11.

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На тот момент сотрудники пожарной службы протянули рукав, подающий воду от автоцистерны к сцене. На месте также работали специалисты 310-ой пожарной части, относящейся к Мособлпожспасу, и через пять минут приехали сотрудники четвертой пожарно-спасательной части. При этом помимо самого зала, горела кровля и ресторан выездного обслуживания Backstage Catering.

«Не могло так получиться, что зал загорелся, и подхватилась крыша, поэтому, скорей всего, поджог был также совершен в районе кровли. Сотрудник охраны потом рассказал нам, что, когда были слышны выстрелы в фойе, с крыши уже тянул дым», - пояснил Пытляк.

Сотрудник пожарной службы опроверг появившиеся в СМИ данные о том, что система пожаротушения в «Крокусе» сработала некорректно. По его словам, все сработало в штатном режиме, но противопожарная система не ориентирована на террористическую атаку, когда появляется сразу несколько очагов возгорания и ведется стрельба. Однако было задействовано и орошение, и разблокировка замков и роботы (автоматически управляемая установка, которая начинает подавать воду на очаг возгорания).

Также были открылись 13 эвакуационных выходов из зала, но они «практически не были задействованы из-за стрельбы», люди погибли и в туалетах, где пытались спастись от террористов, и на эвакуационных лестницах, уточнил Пытляк.

«Люди эвакуировались через сцену и по техническим коридорам, они боялись уходить в сторону фойе (…) Я пытался пробиться в кабинки в туалетном помещении в фойе третьего этажа, где погибло несколько десятков человек. Они прятались явно не от дыма, а от стрельбы. Люди лежали семьями в обнимку. (…) Часть людей вышла на лестницу, чтобы спрятаться от террористов, но не эвакуировались по ней и погибли [задохнувшись]», - рассказал пожарный.

По его словам, приоритетом работы пожарных стало спасение людей. Большинство оставшихся в здании оказались заблокированными огнем и дезориентированы дымом.

«В одном из помещений охраны мой специалист и сотрудник охраны обнаружили забаррикадировавшихся людей - человек 25 - студенты, персонал, посетители - завалили дверь столами и принципиально не выходили, боялись. Даже на наше появление они не сразу среагировали. Мы уговорили их открыть помещение и эвакуировали, все остались живы», - вспоминает Пытляк.

При этом источник, близкий к МЧС, сообщил РБК, что при такой специфике объекта и в настолько сложных условиях тушения пожара количество подаваемой воды внутрь здания изначально должно было быть кратно больше. К 21:00 площадь пожара в здании «Крокус Сити Холл» оценивалась в 3000 квадратных метра, пожару был присвоен четвертый ранг из пяти возможных. Продвижение огня было остановлено после привлечения авиации - вертолеты Ми-26, Ка-32 и Ми-8 набирали воду из расположенной рядом реки и сбрасывали на очаг пожара.