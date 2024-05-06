В России упал спрос на путевки в детские лагеря Кубани

В некоторых учреждениях он уменьшился на 20%. Ключевой причиной считают дороговизну такого отдыха.

Стоимость смены в лагерях Краснодарского края колеблется в диапазоне от 70 тыс. до 100 тыс. рублей, а в Крыму составляет около 110 тысяч. При этом снизилось число путёвок, которые раньше предлагали по квотам туроператоры. Уменьшилось и число корпоративных детских групп от предприятий, сообщила «Известиям» глава комиссии РСТ по отдыху детей Татьяна Иванова.

В Фонде развития детских лагерей указали, что цена на отдых у моря выросла из-за увеличения стоимости питания, коммунальных услуг и включения в цикл сторонних организаций.