Священник рассказал, как поступить со скорлупой пасхальных яиц

Освященные в церкви яйца и куличи не являются чем-то сакральным, скорлупу и крошки можно утилизировать и «не морочить голову». Об этом заявил РИА Новости руководитель информационной службы Московской епархии РПЦ священник Александр Волков.

Накануне православные христиане отмечали праздник Святой Пасхи, непременными атрибутами которого являются крашеные яйца, куличи и пасхи.

По словам священника, освещая продукты в церкви, прихожане получают благословение трапезы.

«Все остатки пасхальной праздничной трапезы, которые у нас остаются в том или ином виде, мы можем всегда смело утилизировать, отправлять их по назначению. Ни освященные куличи, ни пасхи, ни яйца не являются каким-то богослужебным предметом, требующим особенного отношения», - пояснил он.

По его словам, никто не задумывается о том, что делать с остатками колбасы или какой-то другой еды при ежедневных приемах пищи, несмотря на то, что перед обедом или ужином

верующие молятся и осеняют крестным знамением еду.

«То же самое с яйцами и куличами. Относиться к утилизации скорлупы от яиц, каких-то крошек от кулича нужно совершенно спокойно, не думать об этом и не морочить другим голову», - заметил Волков.

Ранее в России подсчитали индекс пасхального кулича. Выяснилось, что средняя стоимость традиционной пасхальной выпечки продемонстрировала рост на 10% год к году. При этом в продаже появились и пасхальные куличи за 32 тысячи рублей.

Представитель Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе отметил, что появление таких дорогих куличей противоречит взглядам православного христианства, которое не поощряет стремление к роскоши.