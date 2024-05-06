Рок-фестиваль «Кардиограмма» перенесен на 2025 год

Второй фестиваль рок-музыки «Кардиограмма», запланированный на 8−9 июня в Екатеринбурге, перенесен на следующий год. Ранее мероприятие меняло площадку с «Екатеринбург Арена» на «MTC Live Холл».

© Звук

«В современных реалиях мы старались сделать все, чтобы переноса в этом году не произошло, но, к сожалению, мы не всесильны», — написали организаторы в соцсетях и поблагодарили аудиторию за поддержку.

Причины решения не сообщаются. Все билеты на событие остаются действительными.

В 2023-м на «Кардиограмме» выступали Гарик Сукачев, Владимир Кузьмин, «Эпидемия» и другие знаменитости.