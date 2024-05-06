Помилованная Путиным бурятская пенсионерка отказалась от амнистии

Бурятская пенсионерка Наталья Филонова, ставшая одной из 52 женщин, помилованных президентом России Владимиром Путиным на 8 Марта, отказалась от амнистии, сообщил Telegram-канал BRIEF со ссылкой на ее письмо из колонии. Женщина рассказала, что к ней приезжал адвокат, который спрашивал про условия содержания. Позднее юрист показал уже распечатки о помиловании, уточнила она.

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Я поняла, что она лишь посредник какого-то правительственного НКО. При повторном посещении в марте я выяснила, что никакие мои предложения она не смогла продвинуть. Цель ее была другой. В этот раз она мне показала распечатки, где меня помиловали высшей личностью. Тем, кто ее послал, важно было увидеть мою реакцию. Я отказалась от помилования. А в списке я действительно была, — написала пенсионерка.

Наталья Филонова была осуждена в августе 2023 года на 2 года и 10 месяцев колонии. Женщину признали виновной в применении насилия по отношению к полицейскому. По версии следствия, она толкнула правоохранителя и ткнула ручкой еще в одного.

Известно, что Филонова воспитывает приемного сына с инвалидностью, его отправили в детский приют. Самой женщине придется отбывать один год и пять месяцев в колонии общего режима, поскольку половину срока она пробыла под домашним арестом и в СИЗО.