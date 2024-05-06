Осужденного за растление экс-режиссера «Ералаша» наградили медалью на СВО

Экс-режиссера детского киножурнала «Ералаш» Илью Белостоцкого, которого осудили за растление 13-летнего мальчика, наградили медалью на специальной военной операции (СВО). Кроме того, его освободили от наказания. Об этом Msk1.ru сообщил сам постановщик.

Как выяснило издание, осенью 2023 года Белостоцкий, находясь в колонии, заключил контракт с Минобороны: ему оставалось отсидеть 2,5 года. В зоне боевых действий он начал служить медиком в штурмовом отряде.

«Указом президента я был награжден государственной наградой — медалью "За спасение погибавших". По российским законам я освобожден от наказания и с меня снята судимость», — пояснил Белостоцкий.

Постановщик допустил, что представить к награде его могли за случай спасения командира во время одного из боев. Он добавил, что во время первого боевого задания через медпункт, где он работает, прошло больше 300 раненых.

Режиссера «Ералаша» осудили на 14 лет за сексуальное насилие над детьми

В октябре 2021 года режиссер был задержан по подозрению в сексуальном насилии в отношении детей и помещен в СИЗО. Все это время близкие скрывали местонахождение кинематографиста, рассказывая всем, что он тяжело болен и не может выйти на связь.