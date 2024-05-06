Симоньян предсказала следующую моду на Западе после смены пола

Вслед за модой на смену пола на Запад может прийти мода на отказ от своего биологического вида. Об этом в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на «Россия 1» заявила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян.

По ее словам, на Западе объявят, что если человек не считает себя человеком, то он имеет право не быть человеком.

«Если ты не считаешь себя мальчиком, ты имеешь право прооперироваться и стать девочкой. А если ты не считаешь себя гоминидом приматом, как это в биологии, то ты можешь, пожалуйста, законодательно переделаться в слоненка, во владычицу морскую, в золотую рыбку, в корыто», — сказала Симоньян.

Главред отметила, что подобное американское «пробужденчество» завоевывает все больше и больше людей в разных странах, в том числе и на Украине.