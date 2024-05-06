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Россияне назвали Петра I и Ленина идеальными лидерами

Петр I, Владимир Ленин, Александр Суворов, Екатерина II и Георгий Жуков вошли в топ-5 идеальных лидеров из российской истории. Это показал опрос СберУниверситета, передает «Газета.Ru».

Россияне назвали идеальных лидеров из российской истории
© РИА Новости

По мнению респондентов, ответственность, харизма, стратегическое мышление, уверенность, эмпатия, честность и целеустремленность - наиболее значимые в лидерстве качества.

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По мнению участников опроса, эти черты выделяют лидеров и составляют образ человека, который способен объединять людей. В рейтинг также попали: Михаил Кутузов, Сергей Королев, Петр Столыпин, Александр III и Николай II.

Общество
Николай II
Петр Столыпин
Александр Суворов
Сергей Королев
Георгий Жуков
Михаил Кутузов
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