Россияне назвали идеальных лидеров из российской истории

Петр I, Владимир Ленин, Александр Суворов, Екатерина II и Георгий Жуков вошли в топ-5 идеальных лидеров из российской истории. Это показал опрос СберУниверситета, передает «Газета.Ru».

По мнению респондентов, ответственность, харизма, стратегическое мышление, уверенность, эмпатия, честность и целеустремленность - наиболее значимые в лидерстве качества.

Для чего Петр I вставал в 4 утра

По мнению участников опроса, эти черты выделяют лидеров и составляют образ человека, который способен объединять людей. В рейтинг также попали: Михаил Кутузов, Сергей Королев, Петр Столыпин, Александр III и Николай II.