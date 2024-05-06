Стало известно, чем занимаются участники СВО после возвращения

Около 50% ветеранов спецоперации после демобилизации стараются получить высшее образование и в дальнейшем планируют устроиться на работу, сообщила ТАСС руководитель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева. По ее словам, благодаря фонду уже трудоустроено более трех тысяч участников СВО.

Около 50% ветеранов стремятся получить высшее образование. Запрос на обучение в вузах очень высок. Недавно мы провели в Рязани первую ярмарку вакансий, для того чтобы на одной площадке собрать представителей ссузов, вузов, дающих возможность бесплатно получить образование или повысить квалификацию, работодателей разных направлений и трудоустроенных ветеранов. Герои рассказывали о своем опыте, о том, как, имея протезы, смогли реализовать себя, — рассказала Цивилева.

По ее словам, многие ветераны даже при наличии инвалидности остаются в вооруженных силах и трудоустроены в военкоматах. Но многие еще не трудоустроены, так как идет период протезирования и восстановления здоровья. Среди окончательно вернувшихся с СВО ветеранов многие выбирают специальность «оператор беспилотных летательных аппаратов», отметила руководитель фонда «Защитники Отечества». Также ветераны становятся педагогами в школах, военных училищах и ссузах.

Путин призвал формировать российскую элиту из участников СВО

Фонд помогает семьям погибших бойцов в трудоустройстве и переобучении. Рязанский медицинский университет, например, предложил этой категории поступать без конкурса, уточнила Цивилева. По ее словам, фонд заключил соглашение со Сбербанком для подготовки IT-специалистов по программе «Школа 21». Также заключено соглашение с госкорпорациями «Сколково» и «ВЭБ.РФ», в рамках которого ветеранов СВО обучают по программам MBA для работы на управленческих должностях.

Ранее СМИ сообщали, что оскорбившая россиян стримерша из Донецка Busya18plus записала оправдательное видео после того, как ею заинтересовались силовики. Девушка утверждает, что все высказывания были сделаны с сарказмом. Позднее суд оштрафовал ее более чем на 90 тысяч рублей.