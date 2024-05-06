В России вырос спрос на знающих китайский

В России вырос спрос на специалистов со знанием китайского языка. Соответствующее исследование публикует сервис по поиску работы SuperJob.

«Согласно исследованию рынка труда, спрос на специалистов со знанием китайского языка за год в России вырос более чем в 1,6 раза (+63% вакансий по сравнению с апрелем 2023 года). Еще полгода назад китайский язык занимал четвертое место по востребованности в вакансиях, сегодня — уже второе, потеснив немецкий и испанский языки», - цитирует данные исследования РИА Новости.

На рынке требуются знающие китайский менеджеры по закупкам, специалисты по внешнеэкономической деятельности, продажники, переводчики и бизнес-ассистенты.

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