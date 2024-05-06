Жителям Сахалина пообещали ветер и дожди

Синоптики Сахалинской области прогнозируют на протяжении всей рабочей недели сильный ветер и дожди разной интенсивности из-за Тихоокеанского циклона и фронтальных разделов. Об этом сообщили журналистам в Сахалинском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"В течение рабочей недели под влиянием Тихоокеанского циклона и фронтальных разделов ожидается неустойчивая погода с осадками разной интенсивности и сильным ветром", - рассказали в управлении.

В настоящее время в регионе повсеместно идут дожди, дует сильный ветер. Отмечается резкое похолодание - днем воздух в Южно-Сахалинске не поднимется выше отметки плюс 3 градуса. В некоторых районах региона выпал снег. При этом в конце апреля воздух на Сахалине в дневное время прогревался до плюс 17-25 градусов.