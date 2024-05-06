В России началась трехдневная рабочая неделя, она продлится с понедельника, 6 мая, по среду, 8 мая. Это следует из утвержденного правительством производственного календаря.

В честь Дня Победы выходными будут 9 и 10 мая, а также 11 и 12 мая.

Согласно утвержденному правительством календарю выходных и праздничных дней на 2024 год, после майских праздников россиян ждут государственные выходные в честь Дня России в июне, Дня народного единства в ноябре и на Новый год в декабре.

Ранее сообщалось, что каждый пятый россиянин захотел сократить майские выходные. Из них свыше четверти — в основном мужчины — опасаются рисков для здоровья в связи с празднованием. 18 процентов респондентов хотели бы отдых увеличить, в то время как 21 процент, наоборот, считают, что его не мешало бы сократить.