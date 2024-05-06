На «Госуслугах» захотели создать раздел для знакомств

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил создать специальный раздел на портале «Госуслуги», где граждане могли бы безопасно и удобно найти себе партнера. Об этом сообщает RT.

Парламентарий напомнил, что за последние годы иностранные сервисы знакомств покинули российский цифровой рынок из-за санкционного давления со стороны западных стран. Однако Милонов подчеркнул, что сфера онлайн-знакомств и поиска партнера для серьезных отношений все еще актуальна в России.

Депутат отметил, что существующие приложения часто ориентированы на удовлетворение сексуальных потребностей на короткий срок вместо поиска долгосрочных отношений. В свою очередь он предложил создать проверенное и безопасное приложение для знакомств.

Ранее специалисты дейтинг-сервиса Mamba посоветовали россиянам следить за грамотностью своих сообщений, если они хотят найти пару в приложениях для знакомств.

В августе россиян предупредили о мошенниках в приложениях для знакомств. В дейтинг-сервисах злоумышленники используют несколько распространенных способов обмана, среди которых — просьба купить билет на мероприятие через фишинговый сайт.