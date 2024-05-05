Курганский губернатор рассказал о выплатах пострадавшим от паводка

Почти 9 тыс. граждан, пострадавших от паводка в регионе, получили единовременные выплаты 10 тыс. рублей. Об этом сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков.

«В настоящее время почти 9000 граждан получили выплаты по 10 000 рублей. Более 600 получили выплаты по 50 и 100 000 рублей», — написал Шумков в Telegram-канале.

По его словам, установлено, что более 50 домов нуждаются в капремонте. Обследование домов и имущества продолжается.

В районах, близких к паводку, организована работа 5 мобильных штабов. С уходом воды из поймы количество бригад, занимающихся санацией и уборкой территории, будет расти.

В конце апреля Шумков заявил, что граждане, дома которых разрушил паводок, получат сертификаты на новое жилье. При частичном разрушении полагается сертификат на капремонт.

Накануне МЧС сообщило, что вода ушла из 534 жилых домов в Курганской области.