Гасанов после блокировки счетов сообщил, что начал платить долги

Гусейн Гасанов, известный блогер, попал под проверку Федеральной налоговой службы. Блогера обязали погасить до 1 мая долг в 153 миллиона рублей, а на следующий день, не дождавшись ответа, заблокировали счета его компании, которая занимается ресторанами и доставкой еды, информирует издание super.ru.

Буквально через несколько часов Гасанов обратился в микроблоге к подписчикам

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«Видел новости. Спасибо за вашу поддержку. Основной долг закрыли. Штрафы тоже в ближайшее время закроем. Люблю вас», - сообщил блогер.

В минувшем декабре глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина попросила начальника ГУ МВД по Москве проверить ряд российских блогеров на мошеннические действия. Среди них был Гусейн Гасанов.

*Принадлежит компании Mеta, признанной экстремистской в РФ.