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Патриарх Кирилл передал чудотворную Казанскую икону в храм Христа Спасителя

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принял решение передать чудотворную Казанскую икону ополчения Минина и Пожарского, хранившуюся в соборе на Красной площади, в храм Христа Спасителя.

Патриарх Кирилл передал чудотворную Казанскую икону в храм Христа Спасителя
© РИА Новости

Об этом пишет ТАСС.

«Я бы хотел этот святой образ... передать в храм Христа Спасителя», — сказал патриарх после праздничной пасхальной вечерни в ХХС.

Ранее в администрации города Чердынь Пермского края рассказали о предстоящей реставрации Иоанно-Богословского монастыря XV века постройки.

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