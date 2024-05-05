Патриарх Кирилл передал чудотворную Казанскую икону в храм Христа Спасителя

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принял решение передать чудотворную Казанскую икону ополчения Минина и Пожарского, хранившуюся в соборе на Красной площади, в храм Христа Спасителя.

Об этом пишет ТАСС.

«Я бы хотел этот святой образ... передать в храм Христа Спасителя», — сказал патриарх после праздничной пасхальной вечерни в ХХС.

Ранее в администрации города Чердынь Пермского края рассказали о предстоящей реставрации Иоанно-Богословского монастыря XV века постройки.