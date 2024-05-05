Путин подарил щенка девочке Маше из Макеевки

Владимир Путин подарил щенка 9-летней Маше из Макеевки, которая с российским флагом встречает российские военные самолеты и вертолеты. Питомца девочке передали первый заместитель главы Администрации президента Сергей Кириенко и глава ДНР Денис Пушилин.

Девочка очень хотела завести щенка, сообщил Пушилин в своем Telegram-канале.

Отец Маши - военный, он защищает Донбасс с 2015 года. Ее брат Дмитрий - сотрудник МЧС. Школьница рассказывала «Звезде», что занимается и балетом, и цирком.

Летчики штурмовой авиации ВКС России часто видят девочку. Они разыскали Машу и пригласили к себе на аэродром. Школьница посидела за штурвалом и проводила самолеты на очередное задание.

Маша рассказала «Звезде», что хочет быть и воздушной гимнасткой, и летчиком, и кондитером, и укротителем котов.