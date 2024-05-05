Президент Украины Владимир Зеленский — неверующий человек, поэтому он не имеет права решать, на чьей стороне Бог в конфликтах стран, заявил NEWS.ru заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе. Так он отреагировал на видеообращение Владимира Зеленского, в котором президент назвал Бога союзником Украины.

Господь — не житель Киевской области, чтобы Зеленский мог его мобилизовать и отправить в украинскую армию. Его заявления не стоят никакого внимания. Тем более что Зеленский, будучи неверующим человеком, по какому-то праву обращается к украинцам с древнейшего Софийского собора. Из того самого собора, из которого он изгнал каноническую церковь. Теперь же Зеленский претендует на то, чтобы решать за Бога, чьим союзником он является, — заявил Кипшидзе.

Ранее в своем обращении по случаю Пасхи президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Бог является союзником его страны. Политик допустил, что у Господа на плече «шеврон с украинским флагом». Он добавил, что «старый сосед, постоянно набивавшийся в братья» Киеву, теперь навсегда далек от Украины. Президент подчеркнул, что Бог и мир видят это.