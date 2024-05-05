Россияне взбунтовались против строительства колонии на 3000 мест

В Улан-Удэ жители взбунтовались против строительства колонии на 3000 мест. Об этом сообщает издание Baza.

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Сообщается, что комплекс должен объединить все исправительные учреждения региона, включая колонии общего и строгого режимов, а также следственный изолятор, суд и колонию-поселение.

Стоимость проекта оценивается в 20 миллиардов рублей. В обмен на строительство власти предлагают местным жителям провести воду и построить дорогу. В 2023 году им удалось отменить стройку благодаря петициям, флешмобам и забастовкам. Однако власти не отказались от планов строительства — в ближайшие дни должны пройти публичные слушания по переводу участка из земель лесного фонда.

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