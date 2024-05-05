В России появится День математика

Правительство России утвердило новый профессиональный праздник - День математика, предлагается его отмечать 1 декабря. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

"Новый профессиональный праздник - День математика будет отмечаться зимой. Закрепить его в календаре распорядился председатель правительства Михаил Мишустин. <...> Подписанным распоряжением министерству просвещения поручено в двухмесячный срок закрепить принятое решение необходимым нормативным правовым актом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что праздничной датой предлагается сделать 1 декабря - день рождения русского математика Николая Лобачевского.

В кабмине добавили, что с инициативой об установлении такого праздника в правительство обратился ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий.