Стало известно о многомиллионном долге у блогера Гусейна Гасанова

Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета компании блогера Гусейна Гасанова, которая занимается ресторанами и доставкой еды. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Налоговики обязали Гасанова выплатить 153 миллиона рублей. Требование поступило блогеру 1 мая.

На следующий день были заблокированы счета компании ООО «Банда фудс», где Гасанов имеет долю (ранее компанией также владел Юрий Левитас, совладелец «Блэк стар фудс»). Причиной блокировки указано непредоставление налоговой декларации.

Компания «Банда фудс» управляет ресторанами и доставляет приготовленную еду.

Baza опубликовала документ с налоговым начислением, где обозначена сумма долга — 153 514 735, 42 рубля. До оплаты этого долга приостановлены операции по счетам налогоплательщика.

В минувшем декабре глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина попросила начальника ГУ МВД по Москве проверить ряд российских блогеров на мошеннические действия. Среди них был Гусейн Гасанов.