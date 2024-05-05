Крашеные яйца разнообразили жизнь енотов в Пасху, 5 мая, в Новосибирском зоопарке.

«Еноты на праздничной картинке были не просто так. Предлагаем посмотреть на пасхальное кормление этих животных», - гласит подпись к видео, опубликованному Новосибирским зоопарком 5 мая.

Сотрудники устроили для посетителей показательные кормления животных и сняли это на видео.

Крашеные яйца достались не только енотам, но и другим «постояльцам» зверинца. Еноты охотно съели подарки, другие принялись с ними играть, катая яйца по вольерам. Оказалось, что часть яиц были бутафорскими.

Что можно делать со скорлупой освященных яиц

Новосибирский зоопарк и ранее устраивал так называемые показательные кормления. Однако видео о поедании енотами пасхальных яиц в Светлое Христово Воскресение возмутила часть православных жителей Новосибирска. Они назвали произошедшее кощунством.