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Умерла актриса из сериалов «Солдаты» и «Час Волкова»

Актриса из сериалов «Час Волкова» и «Солдаты», заслуженная артистка России Галина Давыдова умерла в возрасте 48 лет, говорится на сайте Российского института театрального искусства (ГИТИС). Причина смерти артистки не уточняется.

Умерла актриса из сериалов «Солдаты» и «Час Волкова»
© РИА Новости
Ушла из жизни заслуженная артистка РФ, доцент кафедры вокального искусства, кандидат педагогических наук Галина Евгеньевна Давыдова, — говорится в сообщении.

Давыдова родилась в 1975 году в Советске Тульской области. Она окончила вокальный факультет музыкального училища имени Даргомыжского, ГИТИС и аспирантуру театрального вуза, в котором впоследствии стала доцентом кафедры вокального искусства. На экране Давыдова дебютировала в 2000 году, она известна по ролям в сериалах «Солдаты» и «Час Волкова».

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Ранее стало известно о смерти заслуженного артиста России и дрессировщика Андрея Клыкова. Он умер на 58-м году жизни. Широкую популярность он обрел благодаря сериалу «Улицы разбитых фонарей». О причинах смерти артиста не сообщается.

1 мая стало известно о смерти известного звукорежиссера, музыкального продюсера, издателя, рок-музыканта из Санкт-Петербурга Андрея Тропилло. Последние два года он проживал в Финляндии. Смерть музыкального деятеля, как сообщила его дочь, наступила 28 апреля.

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