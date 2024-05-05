Матвиенко поздравила патриарха Кирилла с Пасхой

Русская православная церковь (РПЦ) объединяет людей в стремлении к добру и сохранению традиционных ценностей, что приобретает особое значение в непростые для России времена. Об этом говорится в поздравительной телеграмме председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, направленной Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу по случаю празднования Пасхи.

"Русская православная церковь объединяет людей в стремлении к добру и справедливости, сохранению незыблемых ценностей, что приобретает особое значение сегодня, в непростые для России времена. Пусть праздник Пасхи принесет в каждый дом тепло, радость и взаимопонимание", - написала спикер Совфеда в телеграмме.

Матвиенко отметила, что этот праздник, "наполняющий миллионы сердец любовью, надеждой и верой в торжество жизни, побуждающий совершать благие дела", является неотъемлемой духовной составляющей российского общества, символом его нравственной силы. Глава Совфеда поздравила патриарха со Светлым Христовым Воскресением и пожелала ему "счастья, мира и многолетия".