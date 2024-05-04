Жители российского города пожаловались Собчак на транспортную реформу

Журналистка Ксения Собчак заинтересовалась проблемами транспортной реформы в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ) после жалоб жителей. В своем Telegram-канале «Кровавая барыня» она сообщила, что проблемы у народа только увеличиваются.

В публикации уточняется, что после транспортной реформы властей жители Сургута ездят на разваливающихся старых автобусах и по 40 минут ждут прибытие транспорта.

«У народа проблемы только увеличиваются», — подчеркнула Собчак.

Директор главного городского перевозчика СТОПАТ Александр Попов признал плохое состояние автобусов и увеличение интервала движения. Жители города обвиняют фирму в монополизации перевозок. Отмечается, что необходимо заменить старые автобусы и увеличить автопарк до 250 единиц.