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Синоптик Вильфанд объяснил аномальные холода по всей России

Погода первой декады мая более характерна для начала апреля, в ближайшие дни на большей части России температура будет на 4–6 градусов ниже нормы. С середины следующей недели станет еще холоднее. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, сообщает РБК.

Синоптик Вильфанд объяснил аномальные холода по всей России
© РИА Новости

Вильфанд пояснил, что арктические воздушные массы перемещаются из Северного Ледовитого океана на территорию нашей страны. В итоге холодно будет от западных границ России до Красноярского края.

«Это действительно сильнейшее похолодание», — сказал специалист.

По его словам, вся первая декада мая будет «аномально холодная», причем заморозки ожидаются не только в умеренных широтах, но и гораздо южнее.

Например, в Астраханской и Волгоградской областях будет до минус 3 градусов, а на Ставрополье до минус 1. Отрицательная ночная температура придет в регионы, пострадавшие от половодья — Тюменскую, Оренбургскую, Курганскую области.

В центре Европейской России днем в понедельник, 6 мая, будет около 9–10 градусов, в следующие несколько дней — от 5 до 10 градусов. Ночью на следующей неделе будет меньше нуля. 8 мая местами пройдет мокрый снег и несильный дождь.

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