Синоптик Вильфанд объяснил аномальные холода по всей России

Погода первой декады мая более характерна для начала апреля, в ближайшие дни на большей части России температура будет на 4–6 градусов ниже нормы. С середины следующей недели станет еще холоднее. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, сообщает РБК.

Вильфанд пояснил, что арктические воздушные массы перемещаются из Северного Ледовитого океана на территорию нашей страны. В итоге холодно будет от западных границ России до Красноярского края.

«Это действительно сильнейшее похолодание», — сказал специалист.

По его словам, вся первая декада мая будет «аномально холодная», причем заморозки ожидаются не только в умеренных широтах, но и гораздо южнее.

Например, в Астраханской и Волгоградской областях будет до минус 3 градусов, а на Ставрополье до минус 1. Отрицательная ночная температура придет в регионы, пострадавшие от половодья — Тюменскую, Оренбургскую, Курганскую области.

В центре Европейской России днем в понедельник, 6 мая, будет около 9–10 градусов, в следующие несколько дней — от 5 до 10 градусов. Ночью на следующей неделе будет меньше нуля. 8 мая местами пройдет мокрый снег и несильный дождь.