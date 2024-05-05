Синоптик объяснил низкую температуру в Центральной России

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что на неделе с 6 по 12 мая в центральной части России ожидается "ультраполярное вторжение с аномально низкой температурой воздуха". Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам синоптика, возможны также ночные заморозки, гололед и снег.

До этого научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил РБК, что погода в российских регионах скорее характерна для начала апреля.

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Вильфанд отметил, что первая декада мая будет холоднее климатической нормы в центре Европейской России, в Поволжье, в Приморском федеральном округе и на Урале.

Также он сообщал, что 9 мая в Москве ожидаются заморозки и мокрый снег.

В первые десять дней мая в Москву будет переходить холодный воздух с севера, уже предстоящей ночью ожидаются заморозки, предупредил синоптик.